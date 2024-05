Mopedlenker (15) erfasste Fußgänger (70)

Faak am See

Am Donnerstag, dem 9. Mai, gegen 15 Uhr lenkte ein 15-jähriger Jugendlicher aus Klagenfurt sein Moped auf der Seeufer Landesstraße L53 (Villach-Land) von Egg kommend in Richtung Faak am See. Auf Höhe Straßenkilometer 6 überquerte gerade ein 70-jähriger Mann aus Pörtschach am Wörthersee die Straße, worauf es zur Kollision zwischen dem Fußgänger und dem Mopedlenker kam.

Ins Krankenhaus eingeliefert

Beide Personen blieben verletzt an der Unfallstelle liegen. Passanten leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Anschließend wurden die zwei Männer mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in das Krankenhaus Villach eingeliefert.