Himmelsspektakel: Dieses Wochenende sind wieder Polarlichter möglich

Dieses Wochenende können Österreicher Zeugen eines ganz besonderen Naturspektakels werden: Polarlichter sollen das Himmelszelt rot erstrahlen lassen. Diese werden auch Nordlichter genannt und sind die Folge starker Sonnenstürme, die auf die Erde treffen.

Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) erklärt: „Drei Eruptionen auf der Oberfläche der Sonne haben viele geladene Partikel in Richtung Erde geworfen. Sie sollten die Erde in der Nacht auf Samstag erreichen. Durch die Wechselwirkungen mit dem magnetischen Feld der Erde sorgen sie aber auch zum Beispiel für eine Zunahme der Polarlichter-Aktivität.“

Gute Chancen in Österreich

Vor allem im Alpenraum stehen laut der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) die Chancen für das Himmelsspektakel auch in Österreich gut: „Gleich drei markante Sonneneruptionen sollten am Wochenende zu ausgeprägten Polarlichtern führen, die unter Umständen bis in den Alpenraum sichtbar werden könnten.“

Wetter muss mitspielen

Aber das Wetter muss mitspielen: „Wenn man sich an einem dunklen Ort mit freier Sicht nach Norden befindet, lohnt es sich am Wochenende also ein Blick am Himmel zu werfen. Das Wetter spielt zumindest regional und zeitweise mit: In der Nacht auf Samstag ist es vielerorts mit oft klaren Verhältnissen zu rechnen. In der Nacht auf Sonntag hat man dann vor allem entlang der Nordalpen von Vorarlberg bis in den westlichen Donauraum beste Bedingungen. Im Rest des Landes ziehen hingegen zeitweise Wolken durch.“

