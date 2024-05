„Klimakleber“ haben es nun auf Theateraufführung abgesehen

Veröffentlicht am 9. Mai 2024, 22:13 / ©Letzte Generation Österreich

Die neue Inszenierung von Goethes “Faust” durch Martin Kušej bringt Faust und Mephisto in eine düstere Gegenwart und wirft einen Schatten auf die Zukunft der Menschheit. Der Wissenschaftler sucht im Pakt mit dem Teufel einen Ausweg in die Unsterblichkeit. In Anbetracht der sich zuspitzenden Klimakrise erscheint der Protest der Letzten Generation während dieser unzweideutigen Inszenierung besonders treffend.

Theaterstück gestört

Unterstützer der Letzten Generation unterbrachen die Vorstellung, „um die Zuseher aus der Illusion des Theaterstücks zu reißen und auf die bittere Realität der Klimakatastrophe hinzuweisen“, heißt es in der Aussendung. Sie forderten ein Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung. Mit dem Banner „Recht auf Überleben“ erklommen sie die Bühne.