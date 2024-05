Bis zu 24 Grad: Freitag bringt viel Sonnenschein

Veröffentlicht am 9. Mai 2024, 22:19 / ©Katharina Widmann

Der Freitag bringt wieder herrliches Wetter nach Österreich. Das wissen auch die Meteorologen der GeoSphere Austria: „Verbreitet scheint die Sonne, lokale Frühnebelfelder in Gewässernähe oder in manchen Tälern machen rasch der Sonne Platz. Im Tagesverlauf ziehen dann von Nordwesten her ein paar hohe, vielleicht auch mittelhohe Wolken über den Himmel, der Sonnenschein bleibt aber sehr vorherrschend.“

Bis zu 24 Grad

Wie sieht es nun mit dem Wind aus? Der weht nur schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. In der Früh bewegen sich die Temperaturen noch bei 3 bis 10 Grad, erreichen tagsüber dann Maximalwerte zwischen 18 und 24 Grad.