Auto krachte in Steinmauer: Notarzt im Einsatz

Veröffentlicht am 10. Mai 2024, 08:46 / ©FF Gmünd in Kärnten

Ein Fahrzeuglenker touchierte auf der Stadtbrücke in Gmünd eine Steinmauer und prallte in weiterer Folge gegen eine auf der gegenüberliegenden Seite angebrachte Steinmauer. Die Insassen des Fahrzeugs wurden durch den Rettungsdienst sowie einem Notarztteam erstversorgt und in das Krankenhaus Spittal an der Drau verbracht.

Unfallursache unbekannt

Die genaue Unfallursache stand zum Zeitpunkt des Einsatzes noch nicht fest und ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Am Elektrofahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Seitens der Feuerwehr Gmünd wurde die Unfallstelle abgesichert und die Fahrbahn gereinigt. Das Fahrzeug wurde durch ein privates Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. Die Feuerwehr Gmünd stand mit einem Fahrzeug und zehn Mann für rund zwei Stunden im Einsatz.