Wiener (38) bretterte mit 186 km/h über die S 5

Eine Zivilstreife der Autobahnpolizeiinspektion Krems nahm am 9. Mai 2024, gegen 14.00 Uhr, ein Auto auf der S 5 im Gemeindegebiet von Kirchberg am Wagram in Fahrtrichtung Tulln wahr, als dieser in rücksichtsloser Weise das Rechtsfahrgebot missachtet.

Führerschein vorläufig abgenommen

Er hat mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge durch Unterschreitung des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes zum Spurwechsel gedrängt und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h um 56 km/h überschritten. Die Polizisten konnten das Fahrzeug in Tulln anhalten. Sie nahmen dem 38-jährigen Lenker aus Wien den Führerschein vorläufig ab und untersagten die Weiterfahrt. Der Lenker wird der Bezirkshauptmannschaft Tulln angezeigt.