„Reglos“ liegen geblieben: Unbekannter wurde schwer verletzt

Ein unbekannter Radfahrer lenkte am 9. Mai 2024, in der Zeit von 15 bis 15.50 Uhr, sein Fahrrad auf der L 6220 im Gemeindegebiet von Aschbach, von Richtung Kleinkienberg kommend in Fahrtrichtung Hauptmannsberg. Der Radfahrer stürzte auf einem abschüssigen Teil der Straße und blieb reglos liegen.

Keine Ausweisdokumente

Der Mann wurde nach erfolgreicher Reanimation mit schwersten Verletzungen in das Kepler Universitätsklinikum nach Linz verbracht. Da das Unfallopfer keine Ausweisdokumente bei sich hatte, konnte seine Identität nicht geklärt werden.

Personenbeschreibung des Verunfallten

Er ist ca. 60 – 70 Jahre alt, mittelgroß, schlank und hat kurze, weiße Haare. Der Mann trug ein schwarzes T-Shirt, eine graue kurze Hose und schwarze Turnschuhen mit heller Sohle.