Saison hat begonnen: Fünf Motorradfahrer verloren in Kärnten ihr Leben

Der VCÖ weist darauf hin, dass das tödliche Unfallrisiko mit dem Motorrad um ein Vielfaches höher ist als mit dem Pkw. Neben verstärkten Verkehrssicherheitsmaßnahmen ist auch das eigene Fahrverhalten wichtig: Gleiten statt rasen, keine riskanten Überholmanöver und mit voller Aufmerksamkeit fahren.

Fünf Motorradfahrer verstarben in Kärnten

Die Motorradsaison hat begonnen und das macht sich leider auch in der Unfallstatistik traurig bemerkbar. Österreichweit kamen heuer bereits fünf Motorradfahrer ums Leben. Nachdem es in Kärnten im Jahr 2022 keinen tödlichen Motorradunfall gab, verloren im Vorjahr fünf Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen ihr Leben. In den Jahren 2021 und 2020 verunglückten jeweils sieben Motorradfahrer tödlich, berichtet der VCÖ. Seit dem Jahr 2015 kosteten Verkehrsunfälle in Kärnten 59 Motorradfahrern das Leben.

Alle Todesopfer Männer

Im Vorjahr waren vier der fünf Todesopfer Männer. Vier tödliche Motorradunfälle passierten auf Freilandstraßen, bei zwei Unfällen war nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache, ein tödlicher Unfall passierte wegen Überholens, wie die VCÖ-Analyse zeigt. „Wichtig ist, mit Verkehrssicherheitsmaßnahmen die Zahl schwerer Unfälle zu reduzieren und die Sicherheit für Motorradfahrer zu erhöhen. Dazu zählt unter anderem auch der Rückbau von Raserstrecken. Straßen sollen nicht zum Rasen einladen. Zudem kann auf Freilandstraßen mit mehr Tempo 80 statt 100 die Verkehrssicherheit erhöht werden“, betont VCÖ-Expertin Helena Schuch. Einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten die Tempokontrollen der Exekutive.

Steiermark am meisten tödliche Unfälle

Im Bundesländer-Vergleich wies im Vorjahr die Steiermark mit 23 die höchste Anzahl tödlich verunglückter Motorradfahrer auf, vor Oberösterreich, Niederösterreich, Tirol, Salzburg und Kärnten, informiert der VCÖ. Keinen tödlichen Motorradunfall gab es im Vorjahr in Vorarlberg und Wien. Durch das Fahrverhalten kann man das Unfallrisiko reduzieren: Tempolimits unbedingt einhalten, keine riskanten Überholmanöver, das Motto „gleiten statt rasen“ beherzigen, mit voller Aufmerksamkeit fahren, in Kurven besonders achtsam sein. Darüber hinaus ist wichtig, dass auch die anderen Verkehrsteilnehmer aufmerksam und rücksichtsvoll fahren. Denn immer wieder werden schwere Motorradunfälle auch von unachtsamen Pkw- oder Lkw-Lenker verursacht.