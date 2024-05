Tragisch: Zwei Österreicher bei Flugzeugabsturz getötet

In Frankreich

Veröffentlicht am 10. Mai 2024, 11:54 / ©pixabay

Entsprechende Berichte französischer Medien bestätigte ein Sprecher des Außenministeriums am Freitag gegenüber der APA. Den Berichten zufolge steuerte der 54-Jährige das einmotorige Flugzeug, die 49-jährige Frau war als Passagierin an Bord. Sie waren demnach in Challes-les-Eaux gelandet, um aufzutanken, bevor sie sich wieder auf den Weg machten. Aufgrund der Explosionsgefahr musste ein unweit der Unfallstelle liegendes Haus evakuiert werden. (APA/red 10.5.2024)