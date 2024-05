Schrecklich: Kater durch Luftdruckwaffe schwer verletzt

Veröffentlicht am 10. Mai 2024, 14:29 / ©pexels.com

Am 8. Mai 2024 stellte der 76-jährige Katzenbesitzer fest, dass sein Kater nicht mehr richtig laufen konnte. Da sich der Zustand des Tieres am Tag darauf verschlechterte, suchte der Katzenbesitzer eine Tierklinik in Bezirk Braunau auf. Hierbei konnten beim Röntgen ein Durchschuss und ein Steckschuss bei dem Kater festgestellt werden.

Zeugen werden gesucht

Ein Projektil konnte vom behandelnden Tierarzt operativ entfernt und von der Polizei sichergestellt werden. Es handelt sich um ein Spitzgeschoss bekannten Kalibers und stammt eindeutig von einer Luftdruckwaffe. Der Kater wurde durch die Tat schwer verletzt. Da es sich im Tatortbereich um eine Wohnsiedlung handelt, könnte es Zeugen der Tat geben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eggelsberg zu melden.