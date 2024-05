Jeder hat die Chance: „Dancing Stars“ sucht neue Tanztalente

Veröffentlicht am 10. Mai 2024, 17:40 / ©ORF/Hans Leitner

Du liebst es zu tanzen und es war schon immer dein Traum, im Fernsehen aufzutreten? Dann hast du jetzt die Chance! Werde Teil der „Dancing Stars“-Familie. Für die neue „Dancing Stars“-Staffel im Frühjahr 2025 werden erstmals in einer ORF-Show eine Profitänzerin und ein Profitänzer gesucht. Dieses fünfteilige Castingformat wird im Herbst 2024 in ORF 1 zu sehen sein. Dafür sind zusätzlich tanzbegeisterte Amateure aufgerufen, sich zu melden. Sie können mit den zukünftigen „Dancing Stars“-Profis die Challenges am Tanzparkett meistern und haben die Chance auf einen Auftritt im berühmtesten Ballroom des Landes bei „Dancing Stars“ 2025.

Jeder kann mitmachen

Gesucht wird nach Talenten, die das Publikum mit ihren Moves begeistern und die Tanzfläche zum Beben bringen – egal ob Latein, Standard oder spektakuläre Choreografien – alles ist erlaubt! Bewerben können sich sowohl ausgebildete Tanzprofis, die in der nächsten „Dancing Stars“-Staffel an der Seite eines Promis tanzen möchten, als auch leidenschaftliche Amateure, die mit den Profis beim Casting das Tanzbein schwingen wollen und auch ihre Chance auf einen Auftritt in der großen ORF-Erfolgsshow im Frühjahr 2025 ergreifen möchten. Aufgezeichnet wird das Castingformat voraussichtlich im August 2024.