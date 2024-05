Erdbeeren zum selber Pflücken: Hier ist es bald möglich

Veröffentlicht am 11. Mai 2024, 11:36 / ©Kärntner Früchtewelt

In der Steiermark hat die diesjährige Erdbeersaison bereits gestartet, nun ist auch Kärnten dran. In der Früchtewelt in Ebenthal kannst du dir bereits Erdbeeren holen, das Selbstpflückfeld wird auch bald öffnen.

Bald sind die Erdbeerländer in Kärnten geöffnet

„Vorgepflückte Erdbeeren gibt es bereits täglich ab 9 Uhr, solange der tägliche Vorrat reicht, selber pflücken geht dann in ca. 2-3 Wochen“, erklärt ein Mitarbeiter der Kärntner Früchtewelt auf Anfrage von 5 Minuten. Ungefähr zeitgleich, nämlich Ende Mai-Anfang Juni, werden auch diese Felder öffnen. Das heißt, du musst nicht mehr lange warten, bis du ein Erdbeerland besuchen kannst.