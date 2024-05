Smart City Graz bekommt nachhaltiges Energiekonzept

Veröffentlicht am 15. Mai 2024, 19:57 / ©Energie Graz/Foto Fischer

Die Energie Graz hat ein nachhaltiges Energiekonzept für die Smart City Graz realisiert, das rund 1,5 Millionen Euro Investitionen erforderte. Das Projekt zielt darauf ab, etwa 1.200 Bewohner der Smart City mit umweltfreundlicher Wärme und Kälte zu versorgen.

Technologische Innovation für nachhaltige Energiegewinnung

Das Energiekonzept integriert eine Reihe von Technologien zur ökologischen Energiegewinnung. Dazu gehören Wärmepumpen in Kombination mit Tiefensonden sowie die Nutzung industrieller Abwärme. Die Bewohner können außerdem ihren eigenen Strom durch Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Smart City erzeugen und nutzen.

„Mit erneuerbaren Ressourcen die Zukunft gestalten und prägen“

„Die nachhaltige Nutzung erneuerbarer Ressourcen und die Einbindung der Bewohner:innen in die Energieerzeugung sind Schritte in die richtige Richtung, um unsere Umwelt zu schützen und eine lebenswerte Zukunft für alle zu gestalten“, so Boris Papousek und Werner Ressi, Geschäftsführer der Energie Graz. „Es verdeutlicht, wie wir mit erneuerbaren Ressourcen und innovative Technologie die Zukunft gestalten und prägen können,“ erklärt Bertram Werle, Leiter der Stadtbaudirektion Graz.

©Energie Graz/Foto Fischer Boris Papousek, Werner Ressi und Bertram Werle (v.l.).

Drei Projektabschnitte Das Projekt gliedert sich in drei Bauabschnitte Baufeld Nord, Baufeld Süd sowie Smart City Schule. Bei Baufeld Nord und Süd kümmerte sich die Energie Graz um die Planung und Errichtung der Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach und ermöglicht den Bewohner mit dem Mieterstrommodell „Unser Eigenstrom“ die Nutzung des am eigenen Dach erzeugten Stroms. Ebenso sind Wartung, Betriebsführung und Instandhaltung der Photovoltaik-Anlage Teil der Dienstleistung.

Beim Baufeld Süd wurde die innovative Wärmeversorgung, bestehend aus einer Kombination von Fernwärme und Wärmepumpe inkl. Tiefensonden, geplant und realisiert. Dies ermöglicht eine ökologische Wärmeversorgung des gesamten Objekts. Zusätzlich zu Wartung, Betriebsführung und Instandhaltung übernimmt die Energie Graz die Heizkostendirektverrechnung der Photovoltaik- und Wärmeanlage.

Am Areal der Smart City befindet sich zudem die Volkschule Leopoldinum, für die die Energie Graz bereits im Jahr 2019 ein Energiekonzept für die Wärme-, Kälte- und Stromversorgung entwickelt hat. Dieses beinhaltet eine Wärmepumpe mit neun Tiefensonden sowie eine Photovoltaik-Anlage. Für die Jahre 2024 und 2025 ist eine Erweiterung dieses Energiekonzepts für die geplante Mittel- und Polytechnische Schule vorgesehen. Diese umfasst 16 Tiefensonden in Kombination mit einer Wärmepumpe und einer Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von knapp 50 kWp.

Zusammenarbeit und Förderung

Die Realisierung des Projekts erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Stadtbaudirektion Graz und weiteren Projektpartnern wie AVL und WeGraz. Finanzielle Unterstützung erhielt das Vorhaben durch Fördermittel des Klima- und Energiefonds sowie durch die Beteiligung an der unternehmensübergreifenden Arbeitsgruppe „Wärmeversorgung Graz 2020/2030“.