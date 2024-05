Netflix-Rückerstattung sorgt für Verwirrung: Ist es ein Fake?

Diese Vereinbarung betrifft Mitglieder, deren Abonnementgebühren in den Jahren 2019 und 2020 erhöht wurden, und sieht eine mögliche Rückerstattung in Höhe von 20 Euro bzw. 30 Euro vor. In den FAQs von Netflix und KCC ergeben sich aus den zahlreichen Fragen die Netflix-Mitglieder haben viele Antworten. Am Mittwochmorgen hat Netflix selbst eine Information an seine Mitglieder per Mail ausgesendet. Daher die klare Antwort: Es handelt sich um kein Fake!

Wer hat Anspruch auf eine Rückerstattung?

Nicht alle Netflix-Kunden in Österreich sind für diese Rückerstattung berechtigt. Der Anspruch bezieht sich ausschließlich auf jene Mitglieder, deren Abogebühren in den Jahren 2019 und 2020 erhöht wurden. Kunden, die keine entsprechende E-Mail von Netflix erhalten haben, gehören möglicherweise nicht zur Gruppe der Anspruchsberechtigten.

©kk

Wie kann ein Anspruch geltend gemacht werden?

Für berechtigte Mitglieder ist die Vorgehensweise einfach: Folge den Anweisungen in der E-Mail von Netflix, um deinen Anspruch auf Rückerstattung zu beantragen. Solltest du keine E-Mail erhalten haben oder keinen Zugang mehr zu deiner E-Mail-Adresse haben, besteht die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, indem du ein entsprechendes Formular ausfüllst und die erforderlichen Unterlagen einreichst.

Was bedeutet die Vergleichsvereinbarung?

Die Vergleichsvereinbarung zwischen Netflix International B.V. und der Österreichischen Bundesarbeitskammer bezieht sich speziell auf Kunden mit einem österreichischen Konto, deren Abonnementgebühren im Rahmen der Preisänderungen in den Jahren 2019 und 2020 erhöht wurden. Diese Vereinbarung ermöglicht eine Rückerstattung in Form eines Pauschalbetrages von 20 Euro oder 30 Euro.

Wie lange bleibt Zeit für einen Anspruch?

Die Frist für Rückerstattungsanträge läuft bis zum 14. August 2024. Daher sollten berechtigte Kunden ihr Rückerstattungsformular rechtzeitig einreichen. Nachdem du deinen Antrag eingereicht hast, wird er überprüft und verifiziert. Bei erfolgreicher Verifizierung wird dein Anspruch als gültig anerkannt und zur Zahlung vorgemerkt. Sollte Ihr Formular unvollständig oder mangelhaft sein, erhältst du entsprechende Anweisungen, um die Probleme zu beheben.

Wann erhalte ich meine Rückerstattung?

Es wird erwartet, dass die Rückerstattungen innerhalb von 30 Tagen nach dem 14. August 2024 erfolgen. Bitte beachte, dass dieser Zeitrahmen eine Schätzung darstellt und die tatsächliche Bearbeitungszeit variieren kann. Für Kunden, die ihre Zahlungsinformationen aktualisieren müssen, steht das Team unter [email protected] zur Verfügung.

Was passiert sobald ich das Formular ausgefüllt habe?

Sobald Sie das Rückerstattungsformular ausgefüllt haben, erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail mit folgenden Informationen:

Anspruchs-Identifikationsnummer : Deine individuelle Anspruchs-Identifikationsnummer wird dir mitgeteilt.

: Deine individuelle Anspruchs-Identifikationsnummer wird dir mitgeteilt. Zustimmung zur Vergleichsvereinbarung: Mit dem Rückerstattungsantrag stimmen du den vergangenen Preisänderungen von Netflix ausdrücklich zu und erklärst dich damit einverstanden, dass alle potenziellen Ansprüche, die sich aus diesen Preisänderungen ergeben, mit diesem Vergleich beigelegt werden.