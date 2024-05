Mit Tränen in den Augen: Ehepaar nach 55 Jahren ein letztes Mal vereint

Die „Rollenden Engel“ sind ein Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen in ihren letzten Lebenstagen besondere Wünsche zu erfüllen. Ehrenamtliche Helfer organisieren und begleiten diese besonderen Momente, oft in enger Zusammenarbeit mit Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Mit viel Herz und Engagement sorgen sie dafür, dass letzte Wünsche, die oft eine tiefe emotionale Bedeutung haben, in Erfüllung gehen.

Du würdest jemanden gerne seinen letzten besonderen Wunsch zu erfüllen?

Melde dich hier: