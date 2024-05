„Alles muss raus“: Inventar vom Café del Sol wird jetzt verkauft

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 11:31 / ©Screenshot Google Street View

Vor etwa zwei Monaten hat das beliebte „Café del Sol“ in Klagenfurt geschlossen. Aus wirtschaftlichen Gründen habe man sich nach neun Jahren mit Ende März für die Schließung des Standortes an der Alten Stadtgrenze in der Kärntner Landeshauptstadt entschieden.

Von Donnerstag bis Samstag wird das Inventar veräußert

Wie die „Wertsiedler“ nun auf Facebook schreiben, wird aufgrund der Betriebsauflösung auch das gesamte Inventar ab dem morgigen Donnerstag, den 23. Mai, verkauft. Unter dem Motto „Alles muss raus“ stehen immer zwischen 9 und 17 Uhr von morgen, 23. Mai, bis Samstag, 25. Mai, Möbel, Gastrogeräte, Elektrogeräte, Bilder, Geschirr, Tischwäsche, Lampen und vieles mehr zum Verkauf. Besichtigungstermine davor gibt es nicht. Auf der Facebook-Seite der „Wertsiedler“ gibt es allerdings Fotos von jenen Gegenständen, die zum Verkauf stehen.