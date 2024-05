Bisswunde von Streit hat sich entzündet: Anzeige wurde erstattet

Wie erst jetzt bekannt wurde, wollte am 19. Mai 2024 um 12.30 Uhr ein 24-jähriger Österreicher im Festzelt in Pians im Zuge einer Aussprache zwischen ihm und einer 17-jährigen Österreicherin auf diese losgehen. Zwei Bekannte des Mädchens (20 und 21 Jahre alt) gingen daraufhin dazwischen und brachten den sich stark wehrenden 24-Jährigen aus dem Festzelt. Dabei biss der 24-jährige dem 20-Jährigen in den Unterarm, wodurch dieser Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Vorerst wurde diesbezüglich keine Anzeige erstattet. Erst als sich die Bisswunde entzündete erstattete die 17-Jährige Anzeige bei der Polizei. Nach Abschluss der Ermittlungen wird ein Bericht an die zuständige Staatsanwaltschaft erstattet.

