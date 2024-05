Wie cool: After Work Markt feiert am Freitag Comeback

Auch heuer wird der Klagenfurter Benediktinermarkt an den „After Work“-Nachmittagen wieder zum großen Freiluft-Gastgarten mit Tanzfläche! Los geht es bereits am kommenden Freitag! Eröffnet wird die neue Auflage von der Band De Klamoja sowie den DJs Am3LLO und Dropstar. Zudem verwöhnen die Marktwirte das Publikum wieder mit kulinarischen Highlights und kühlen Getränken.

Auch der zweite Termin steht bereits fest

„Für mich als Marktreferent ist es eine große Freude zu sehen, wie viele Menschen zum After Work Markt kommen und die lässige, entspannte Stimmung genießen. Wir haben mit diesem Veranstaltungsformat einen Publikumshit entwickelt, von dem alle profitieren: Die Stadt, die Wirtschaft, die Marktgastronomen und natürlich die unglaublich vielen Besucher, die den Freitagnachmittag und Abend am Benediktinermarkt in vollen Zügen genießen“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Auch der zweite Termin steht bereits fest! Am 31. Mai 2024 werden das beliebte Duo „Zurzeit zu Zweit“ und Kaiser Funk DJoseph für Stimmung sorgen. Danach macht der „After Work Markt“ eine kurze Pause. Die nächsten drei Termine sind dann am 30. August sowie am 6. und 13. September 2024.