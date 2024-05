Tourismus Boom: 21 Millionen Menschen wollen Urlaub in Österreich machen

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 18:04 / ©Daniel Schöffmann

Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler sieht positive Vorzeichen für die kommende Sommersaison. Sie betont, dass mehr Menschen als im Vorjahr einen Urlaub in Österreich planen. Die Sommerpotenzialstudie 2024 zeigt, dass 21 Millionen Menschen einen Urlaub in Österreich ins Auge fassen – eine Million mehr als 2023. Besonders Natur, Wasser, Kulinarik, Erholung und Berge ziehen die Urlauber an.

Steigende Urlaubspläne und neue Trends

ÖW-CEO Astrid Steharnig-Staudinger hebt hervor, dass das Lebensgefühl Österreich hoch im Kurs steht. Mit seiner einzigartigen Natur und Kulinarik, sowie der österreichischen Gemütlichkeit, zieht Österreich internationale Urlauber an. Die Sommerpotenzialstudie zeigt zudem, dass bis zu 70 % der Reisenden Nachhaltigkeit als wichtigen Faktor bei ihrer Reiseplanung betrachten.

©Österreich Werbung

Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Fokus

Robert Seeber, Obmann der Bundessparte für Tourismus und Freizeitwirtschaft, bestätigt die wachsende Bedeutung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Tourismus. Die österreichische Tourismuspolitik setzt daher verstärkt auf nachhaltige Investitionen und innovative Projekte, um die Branche zukunftssicher zu gestalten. Seit Anfang 2024 werden nachhaltige Tourismusprojekte durch einen „Nachhaltigkeitsbonus“ und den „Grünen Tourismuskredit“ gefördert.

Zukunftsorientierte Initiativen

Der Österreichische Tourismustag setzt auf die Zukunft der Branche und gesellschaftliche Megatrends. Mit Projekten wie der „Bad Ischl AR”-App werden innovative und nachhaltige Urlaubserlebnisse geschaffen. Zudem wird beim ersten Sustainable Travel in Austria Summit im Juni 2024 das Thema Nachhaltigkeit intensiv diskutiert.

Kooperation und Innovation

Der ÖTT bietet eine Plattform für zukunftsweisende Kooperationen und den Launch der neuen Zukunftsinitiative „Change Tourism Austria“ (CTA). Diese Initiative soll den Wissenstransfer und die Zusammenarbeit innerhalb der Branche fördern und innovative Ideen für den österreichischen Tourismus entwickeln. (OTS, Red. 22.05)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2024 um 18:12 Uhr aktualisiert