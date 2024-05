Zeugen gesucht: Auto streift Fahrrad und fährt davon

Veröffentlicht am 22. Mai 2024, 19:35 / ©pixabay.com

Am 19 Mai 2024 gegen 01.30 Uhr fuhr ein 21-jähriger Fahrradlenker vom Pfingstturnier des FC Gaißau kommend, auf der Stillestraße in Richtung ehemaliger Flughalle. Kurz nach dieser Flughalle wurde er von einem überholenden, nicht näher beschriebenen PKW gestreift, kam zu Sturz und wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Der Lenker setzte die Fahrt fort ohne anzuhalten. Mögliche Zeugen und der beteiligte Fahrzeuglenker werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Höchst zu melden.