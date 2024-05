Brand in Innsbruck fordert Schaden in einem höheren fünfstelligen Betrag

Am 22.05.2024, gegen 11:25 Uhr kam es in einem Betrieb in Innsbruck zu einem Brand eines Heißlufterzeugers. Durch den Brand entstand ein Schaden in einem höheren fünfstelligen Eurobetrag. Verletzt wurde bei diesem Brand niemand. Als Brandursache kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt angenommen werden.

Neben der Polizei stand die Berufsfeuerwehr Innsbruck mit fünf Fahrzeugen und 16 Mann, ein Einsatzleiter der Feuerwehr sowie ein Rettungswagen im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.05.2024 um 20:02 Uhr aktualisiert