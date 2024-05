Streit unter Autofahrern eskaliert: Zeugen gesucht

Am Mittwoch, den 22. Mai 2024, gegen 15.00 Uhr, kam es zwischen zwei PKW-Lenkern zu einem Vorfall in Lustenau auf der Reichsstraße. Nach bisherigem Erkenntnisstand bedrohte ein 43-jähriger PKW-Lenker einen 21-jährigen PKW-Lenker an einer Tankstelle in der Nähe des „Engel-Kreisverkehrs“ mit Schlägen, da ihm dieser zuvor im dortigen Kreisverkehr mit dem Finger an die Stirn gedeutet und den „Mittelfinger“ gezeigt haben soll. Zusätzlich zur Drohung habe der 43-jährige PKW-Lenker mit dem Fuß gegen den PKW des 21-Jährigen getreten. Der 21-jährige PKW-Lenker sei dem 43-Jährigen im Zuge der Auseinandersetzung auf dem Vorplatz der Tankstelle über den Fuß gefahren.

Streit geht weiter

Folglich habe sich der Streit zu einer ca. zwei Kilometer entfernten Pizzeria verlagert, wobei beide Fahrzeuge auf der Reichsstraße hintereinander zum Stehen gekommen waren. Der 43-Jährige sei aus seinem PKW ausgestiegen und habe den 21-Jährigen angeschrien. Der jüngere PKW-Lenker sei dann, da er Angst bekommen habe, absichtlich auf das Heck des PKW´s des 43-Jährigen aufgefahren, um den Vorfallsort verlassen zu können. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben beider Beteiligter zum Sachverhalt werden allfällige Zeugen des Vorfalls gesucht, die schlüssige und sachdienliche Hinweise zum konkreten Tathergang geben können.