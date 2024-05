Bombendrohung in Linz: 200 Personen aus Polizeigebäude evakuiert

Gestern Vormittag, am 22. Mai gegen 11.20 Uhr, drohte ein unbekannter Mann am Telefon damit, eine Bombe im Polizeigebäude in der Nietzschestraße in Linz hochgehen zu lassen. „Daraufhin wurde sofort das gesamte Gebäude mit knapp 200 Personen evakuiert und mit sprengstoffkundigen Organen und Sprengstoffhunden durchsucht“, erklärt die Polizei in einer Aussendung. Gegen 13.50 Uhr konnte dann aber Entwarnung gegeben werden. Die Ermittlungen laufen.