„Gefahrengutunfall“ am Bahnhof in Wörgl – Einsatzkräfte rückten aus

Am Bahnhof in Wörgl wurde gestern ein "Gefahrengutunfall" gemeldet.

Veröffentlicht am 23. Mai 2024, 06:36 / ©BTF Sandoz Kundl / BFV Kufstein

Der Polizeileitstelle Tirol wurde gestern Abend, um 22.18 Uhr, über den Notfallkoordinator der ÖBB-Betriebsführungszentrale ein „Gefahrengutunfall“ am Bahnhof in Wörgl (Tirol) am Bahngleis 16 gemeldet. Als die Feuerwehr Wörgl und die Betriebsfeuerwehr Kundl eintrafen, konnte eruiert werden, dass bei einem abgestellt gewesenen Güterwaggon, der mit 1.200 Kilogramm Wasserstoffperoxid und 10.000 Kilogramm Lithiumbatterien beladen war, aus einigen der geladenen Fünf-Liter-Kanister Wasserstoffperoxid austrat, berichtet die Polizei.

Undichte Kanister wurden gereinigt

In weiterer Folge wurde der betroffene Waggon auf ein Abstellgleis verschoben, wo derzeit durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte unter Einsatz von Atemschutz und Schutzausrüstung die entsprechende Reinigung der undichten Kanister durchgeführt werden. Der Zugverkehr, insbesondere der Personenverkehr, sei zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen, auch eine großräumige Evakuierung oder Absperrung nicht, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2024 um 06:37 Uhr aktualisiert