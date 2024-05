Wegen Pädophilie-Vorwürfen: Lehrer mit sofortiger Wirkung suspendiert

Veröffentlicht am 23. Mai 2024, 08:45 / ©pixabay.com

Aufregung herrscht aktuell an einer Mittelschule in Gratwein, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark. Wie die Bildungsdirektion am Mittwoch, dem 22. Mai, mitteilte, wurde ein Lehrer der Schule mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt. „Die Sicherheit und das Wohl der Schülerinnen und Schüler haben oberste Priorität“, hieß es.

Anzeige bei der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft wird nun dem Sachverhalt nachgehen, nachdem bereits auch anonym Anzeige erstattet wurde. In den Vorwürfen geht es unter anderem um Pädophilie. Mehrere Schüler dürften sich gemeldet haben. Der Lehrer selbst soll alle Vorwürfe bestreiten.

Unterrichtsbetrieb wird fortgeführt

Bis zur vollständigen Aufklärung darf der Beschuldigte seinem Beruf demnach auch nicht mehr nachgehen. Der Schutz der Schüler stehe im Vordergrund, gleichzeitig soll es aber „nicht zu einer Vorverurteilung der betroffenen Lehrpersonen kommen.“ Der Unterrichtsbetrieb wurde „möglichst unaufgeregt“ fortgeführt.