Nackte Frauenleiche bei Leitha entdeckt: War es ein Verbrechen?

Veröffentlicht am 23. Mai 2024, 09:18 / ©5 Minuten

Die Leiche einer fast nackten Frau wurde am gestrigen Mittwoch, dem 22. Mai, gegen 16 Uhr, am Ufer der Leitha im Gemeindegebiet von Lanzenkirchen, Bezirk Wiener Neustadt-

Land, entdeckt. Passanten machten diesen erschreckenden Fund. Wie der „Kurier“ berichtet, hatte die Tote nichts Weiteres außer einen BH an.

Ermittlungen laufen

Die Polizei steht seitdem vor einem Rätsel. Wer ist die Tote? Und wurde sie Opfer eines Verbrechens? Das sind Fragen, die nun bei den Ermittlungen zu klären gelten. Aufgrund der Regenfälle könnte es auch sein, dass die Leiche angespült wurde. Die Obduktion soll nun zumindest Aufschluss zur Todesursache geben.