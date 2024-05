Gas und Bremse verwechselt: 17-Jährige kracht mit Auto in Bank

Veröffentlicht am 23. Mai 2024, 10:08 / ©APA/POLIZEI

Eine 17-Jährige ist Mittwochabend in Landeck mit ihrem Pkw in eine Bankfiliale gefahren. Die L17-Anwärterin dürfte laut Polizei Gas- und Bremspedal verwechselt haben und rammte daraufhin die Glasfassade des Bankinstituts. Das Fahrzeug kam erst im Gebäude zum Stillstand und es wurde der Einbruchsalarm ausgelöst. Am Beifahrersitz befand sich die Mutter der Lenkerin. Das Auto wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden, hieß es. Es wurde niemand verletzt. (APA, 23.05.2024)