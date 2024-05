Gratis-Karten für „Starnacht am Wörthersee“ vergriffen

1.000 Gratis-Karten hat es für ehrenamtliche Einsatzkräfte in Kärnten für die "Starnacht am Wörthersee" gegeben.

Am 12. Juli 2024 findet die diesjährige Starnacht am Wörthersee statt. Als Zeichen der Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber allen ehrenamtlichen Einsatzkräften in Kärnten hat das Land Kärnten in Zusammenarbeit mit der „ip Media Marketing GmbH“ 1.000 Gratis-Stehplatzkarten für diese Menschen organisiert. „Die vergangenen Jahre waren immer wieder von Naturkatastrophen mit teils verheerenden Folgen geprägt. Nur durch den unermüdlichen Einsatz unserer Frauen und Männer in den verschiedenen Einsatzorganisationen konnten wir diese Situationen in dieser Art und Weise bewältigen“, hebt Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner (SPÖ) hervor.

„Ich bedanke mich für euer Interesse an der Aktion“

Knapp eine Woche später ist es jetzt übrigens so weit. Wie Fellner auf seiner Facebook-Seite bekannt gibt, ist das Gratis-Kontingent für Kärntner Einsatzkräfte bereits aufgebraucht. „Ich bedanke mich für euer großes Interesse an der Aktion und freue mich bereits auf einen gemeinsamen, musikalischen Abend“, so Fellner abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2024 um 10:44 Uhr aktualisiert