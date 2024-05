ÖBB und Polizei: Fortsetzung der erfolgreichen Sicherheitskooperation

Angesichts des steigenden Fahrgastaufkommens und der damit verbundenen Herausforderungen haben beide Institutionen eine Reihe von Maßnahmen entwickelt, um potenzielle Vorfälle auch in Zukunft proaktiv zu verhindern und das Sicherheitsniveau entlang der Reisekette weiter zu erhöhen.

Rückblick auf erfolgreiche Maßnahmen

In den letzten zwei Jahren haben ÖBB und Polizei bereits erfolgreiche gemeinsame Maßnahmen in der Steiermark umgesetzt, die zu einer spürbaren Verbesserung der Sicherheit beigetragen haben. Dank des breiten Angebots und attraktiver Fahrpreise der ÖBB ist die Auslastung im Bahnverkehr auf einem sehr guten Niveau. Aus diesem Grund gilt es, die Sicherheit der Fahrgäste auch zukünftig zu gewährleisten und das Thema Ordnung und Sicherheit positiv in den Vordergrund zu rücken.

700 Kameras unterstützen die Polizisten

Michaela Huber, Geschäftsführerin der ÖBB-Operative Services GmbH & Co KG: „Von der Hebung des subjektiven Sicherheitsgefühls in Zügen und an Bahnhöfen bis zur verstärkten Prävention von Vandalismus und Sachbeschädigungen wollen wir eine sichere Reiseumgebung schaffen. Unsere Sicherheitskräfte werden in der Steiermark von mehr als 700 Kameras auf allen Bahnhöfen unterstützt. Letztes Jahr stellte die Polizei 236 Videodatenanforderungen an uns, mit denen wir potenzielle Straftaten aufklären konnten. So können wir sicherstellen, dass sich unsere Fahrgäste sicher und gut aufgehoben fühlen.“

©ÖBB/Chris Zenz

Sicherheitskampagne „GEMEINSAM.SICHER“

Eine weitere Kampagne von „GEMEINSAM.SICHER“ wird von Ende Mai bis Anfang September 2024 durchgeführt und umfasst eine Vielzahl von Maßnahmen zur Erhöhung des subjektiven und objektiven Sicherheitsgefühls entlang der Reisekette. Dazu gehören Infopromotionen zum Thema Sicherheit im Zug und am Bahnhof, Schwerpunktaktionen zur Vermeidung von Sachbeschädigungen und Vandalismus sowie eine enge Abstimmung bei Events und Veranstaltungen.

Zusammenarbeit verstärken

Generalmajor Helmut Richter, Landespolizeidirektion Steiermark: „Die Stärkung des Sicherheitsgefühls der Reisenden und des ÖBB-Personals ist ein wesentliches Anliegen der Initiative GEMEINSAM.SICHER. Bereits in der Vergangenheit haben Polizei und ÖBB zahlreiche Schwerpunkte gesetzt. Unsere Initiativen thematisieren die Sicherheit in der gesamten Reisekette und tragen dazu bei, dass sich Menschen am Bahnhof und im Zug beschützt fühlen können. Wir, die steirische Polizei und die ÖBB, werden gemeinsam diese Maßnahmen in nächster Zukunft fortsetzen und auch verstärken.“ Besonders hervorzuheben sind geplante Präventionsmaßnahmen im Zug und am Bahnhof, die eine gezielte Aufklärungsarbeit für Zugreisende ermöglichen und das subjektive Sicherheitsgefühl stärken sollen. Darüber hinaus werden Schwerpunktaktionen bei bekannten Hotspots durchgeführt, um Vandalismus und Graffiti entgegenzuwirken.

Eine starke Partnerschaft für die Sicherheit

Die enge und entschlossene Zusammenarbeit zwischen ÖBB und Polizei in der Steiermark hat zur Entwicklung dieser wegweisenden Sicherheitskampagne „GEMEINSAM.SICHER“ geführt. Diese Partnerschaft ist ein starkes Bekenntnis zur Gewährleistung der Sicherheit für alle Fahrgäste im öffentlichen Verkehr. Dabei geht es nicht nur darum, präventive Maßnahmen zu ergreifen, sondern auch darum, Straftaten im Bereich der ÖBB rigoros zu ahnden. Dies zeigt das Engagement beider Institutionen, die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten und das Vertrauen in den öffentlichen Verkehr zu stärken.

Kunden werden befragt

Peter Wallis, Regionalmanager vom ÖBB Personenverkehr in der Steiermark: „Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Polizei in den letzten beiden Jahren bestätigt uns, diesen partnerschaftlichen Weg auch in den nächsten Jahren fortzusetzen. Durch das gemeinschaftliche Engagement und gezielte Maßnahmen konnten wir sowohl das objektive als auch das subjektive Sicherheitsgefühl für unsere Reisenden und Mitarbeiter auf hohem Niveau halten. Dies wird von unseren Kunden in den jährlich durchgeführten Kundenzufriedenheitsbefragungen bestätigt. In der Kategorie „Sicherheit im Zug“ bewerten uns unsere Fahrgäste mit 1,58 nach dem Schulnotensystem. Durch die verstärkte Kooperation mit der Landespolizeidirektion Steiermark setzen wir Maßnahmen zur weiteren Erhöhung des Sicherheitsniveaus entlang der Reisekette. Die Sicherheitskampagne ‚GEMEINSAM.SICHER‘ unterstreicht unser Bekenntnis zu einer sorgenfreien und sicheren Reise für unsere Fahrgäste und zum Schutz unserer Mitarbeiter.“