Dealer-Paar aus Kärnten vertickte Drogen im großen Stil

Veröffentlicht am 23. Mai 2024, 17:26 / ©BMI / Alexander TUMA

Im Rahmen von umfangreichen Ermittlungen wurde das Paar aus dem Bezirk Völkermarkt auf frischer Tat ertappt, teilt man seitens der Polizei am Donnerstag mit. Bei einer Hausdurchsuchung – an der neben Beamten der Suchtmittelerhebungsgruppe des Bezirkspolizeikommandos Völkermarkt auch das Einsatzkommando Cobra, die Schnelle Interventionsgruppe sowie Diensthundeführer, Spurensicherer, IT-Experten und Streifenkräfte aus dem Bezirk Völkermarkt eingebunden waren – wurden Kokain und Cannabis sichergestellt. „Teilweise waren die Drogen schon zum Verkauf vorbereitet“, erklären die Beamten. Auch wurden eine Suchtgiftwaage, Verpackungsmaterial und diverse Datenträger in der Wohnung gefunden.

Von Slowenien nach Österreich geschmuggelt

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass die 37-jährige Frau und ihr 36-jähriger Freund die Drogen von Slowenien nach Österreich geschmuggelt haben. Dort wurde das Suchtmittel in großen Mengen im Raum Völkermarkt und Klagenfurt verkauft. Einvernommen wurden neben den beiden Tatverdächtigen auch mehrere Drogen-Abnehmer. Mittlerweile sitzt das Paar in der Justizanstalt Klagenfurt.