Weltmarke aus Kärnten wird 50 Jahre alt

Heuer feiert der gelernte Elektrotechniker dort mit seinen zwei Söhnen sein 50 Jahre Firmenjubiläum. Im Rahmen einer kleinen Pressekonferenz erzählte er dann, wie es mit dem kleinen Uhrenproduzenten aus St. Veit an der Glan so richtig losging und er heute in 120 Ländern der Welt mit seiner Marke vertreten und heute sogar Marktführer in Vietnam ist. „Ein guter Freund, der wieder Bernie Ecclestone gut kannte, hat alles eingefädelt. Bernie tauchte plötzlich bei mir auf und wir schlossen einen Vertrag über fünf Jahre und wir produzierten exklusiv eine Ferrari-Uhr. Damit schafften wir den Durchbruch auf dem Weltmarkt.“

©Jacques Lemans Am Foto: Alfred Riedl mit seinem Sohn Andreas (v.l.)

Mittlerweile 800 Uhrenmodelle am Markt

Dabei wusste Bernie gar nichts mit dem Ort St. Veit an der Glan anzufangen. „Egal, der Pilot im Hubschrauber wusste, wo er zu landen hatte. Das genügte“, schmunzelt Riedl. Heute hat er 800 Uhrenmodelle am Markt, alle im Segment von bis zu 500 Euro das Stück. Seine Werbeträger haben klingende Namen: Anna Gasser, Tobias Moretti, Anna Veith, Jürgen Melzer, Kevin Costner, Clint Eastwood, Starpianistin Khatia Buniatishvili, um nur einige zu nennen. Dazu sind sie offizielle Partner und Lizenzinhaber der Champions League.

Schmuckkollektion und Weingut

Als zweites Standbein hat er eine Schmuckkollektion mit inzwischen 900 Modellen aufgebaut. Als besonderes Zuckerl präsentierte er jetzt auf seiner Burg einen Überblick seiner Uhrenmodelle der letzten 50 Jahre und feuchte Köstlichkeiten aus seinem der Burg angeschlossenen Weingut. Auch hier scheint Riedl einen guten Geschmack zu haben und richtig zu ticken. Dort „winzert“ er preisgekrönte Weine. Sein jüngstes Produkt heißt „Jacques Paagnier Pearls of Time“. „Jeder Tropfen eine Hommage an das Leben“, steht am Etikett – das Riedl mit seiner Familie ausgiebig genießt.