Pensionisten-Paar in Krypto-Betrug verwickelt: Zehntausende Euro weg!

„Sie wurden angewiesen vorerst einen niedrigen dreistelligen Betrag auf ein Konto zu überweisen um in Kryptowährungen investieren zu können. In weiterer Folge wurden sie von weiteren unbekannten Tätern kontaktiert. Ihnen wurde zeitnah ein Gewinn versprochen“, gibt die Polizei heute bekannt. Unwissentlich öffneten sie damit die Tür für eine Reihe weiterer Betrüger, die ihnen hohe Gewinne versprachen und Zugang zu ihren persönlichen Daten erlangten.

Paar erlaubte Unbekannten Zugriff auf elektronische Geräte

Im Mai gewährte das Paar einem Unbekannten sogar per App Zugriff auf ihre elektronischen Geräte, konnte jedoch nicht nachvollziehen, welche Aktivitäten auf ihrem Desktop stattfanden. Infolgedessen wurden mehrere Konten erstellt und beträchtliche Summen an Online-Zahlungsdienste überwiesen. Erst als das Paar am 20. Mai 2024 den Betrug vermutete, suchten sie am heute ihre Bankfiliale auf, um ihre Konten sperren zu lassen. „Laut derzeitigem Stand entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro“, heißt es seitens der Polizei.