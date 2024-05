Von Auto übersehen: Motorradfahrerin (35) bei Unfall verletzt

Am Donnerstag

Veröffentlicht am 23. Mai 2024, 20:41

Der 71-Jährige wollte am Donnerstagnachmittag mit seinem Wagen von der S6 Semmering Schnellstraße auf die Begleitstraße abbiegen. „Dabei dürfte er die 35-jährige Motorradlenkerin übersehen haben“, heißt es seitens der Polizei. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die Frau wurde nach der Erstversorgung ins LKH Hochsteiermark in Bruck an der Mur eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt.