LKW-Fahrer übersieht Fußgängerin (81): Zu Boden gestoßen und überrollt

Am 23 Mai 2024, um 14.59 Uhr, lenkte ein 22-jähriger Österreicher seinen LKW in Kitzbühel auf einen Parkplatz und übersah dabei eine 81-jährige deutsche Fußgängerin. Die Frau wurde vom LKW frontal erfasst, zu Boden gestoßen und dabei ein Bein vom Vorderrad des LKW überrollt. Sie erlitt schwere Verletzungen, wurde von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann iT eingeliefert und stationär aufgenommen.