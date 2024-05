Urlauber befeuern Kamin falsch: Unglück konnte verhindert werden

Am Nachmittag des 23. Mai 2024, feuerte ein 63-jähriger Deutscher gemeinsam mit seiner 59-jährigen Ehefrau in einem Ferienhaus in Kleinstockach den Kamin an. Um 16.30 Uhr bemerkte eine Nachbarin Flammen aus dem Kamin steigen und verständigte die Feuerwehr. Die FFW Bichlbach und die FFW Berwang konnten ein Übergreifen des Feuers auf den restlichen Gebäudebestand verhindern.

Feuer konnte kontrolliert abgebrannt werden

Die Ermittlungen ergaben, dass der Ofen nicht sachgerecht befeuert worden war. Das Holz war im vorderen Bereich des Kamins (Rauchabzug) anstatt im vorgesehenen hinteren Bereich des Ofens befeuert worden. Alle in der Ferienwohnung befindlichen Personen konnten das Haus eigenständig verlassen. Es wurden keine Personen verletzt. Der Rauchfangkehrer ließ das Feuer im Kamin kontrolliert abbrennen und führte anschließend die Reinigung des Kamins durch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.05.2024 um 21:19 Uhr aktualisiert