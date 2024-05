Regen und Sonne: So wird das Wetter in Österreich

Im Laufe des Tages bilden sich besonders im Berg- und Hügelland erneut Regenschauer, die am Nachmittag teilweise von Gewittern begleitet werden und auch ins Flachland ziehen können. „Die Regenzellen bewegen sich langsam, wodurch es örtlich zu größeren Regenmengen kommen kann“, melden die Meteorologen von GeoSphere Austria. Im Südosten bleibt es voraussichtlich am trockensten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 8 und 15 Grad, die Höchstwerte am Tag erreichen 18 bis 24 Grad.