Sonne-Wolken-Mix: So wird das Wetter am Freitag

Zumindest am Vormittag blinzelt am Freitag die Sonne durch die Wolken, bevor es am Nachmittag ausgehend von den Bergen wieder zuzieht. „Lokal sind dann auch kurze, teils gewittrige Regenschauer möglich“, wie die Meteorologen von Geosphere Austria betonen. In den Tälern sowie im Klagenfurter Becken bleibt es aber überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad.