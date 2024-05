LKH Wolfsberg: Neue Dialyse wird in Betrieb genommen

Am 27. Mai

Veröffentlicht am 24. Mai 2024, 13:17 / ©KABEG

Das LKH Wolfsberg durchläuft schon mehrere Jahre einen Modernisierungsprozess, um den Patientinnen und Patienten eine zukunftsorientierte Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Nun wurde ein weiterer Meilenstein erreicht: Ab Montag, den 27. Mai 2024, wird die neue Dialyse in Betrieb genommen.

Neue Räumlichkeiten und eigener Parkplatz

Statt wie bisher in der Ebene 2 im Osten, werden Dialyse-Patienten ab nun im Erdgeschoß im Westen in Einzelkojen bzw. einem größeren Dialyse-Raum betreut. „Die neuen Räumlichkeiten befinden sich direkt neben einem dazugehörigen Parkplatz. Somit kommen Patienten direkt in das Gebäude und müssen den Bereich der Notfallambulanz nicht mehr durchkreuzen“, erklärt die Medizinische Direktorin, Sonja-Maria Tesar. „Der Parkplatz vor dem neuen Dialysebereich – der Westseite des LKH Wolfsberg – kann ausnahmslos von Patienten der Dialyse, der Rettung und Taxiunternehmen, welche Dialysepatienten transportieren, genutzt werden“, informiert das Krankenanstaltendirektorium. Die Parkplatzschranke wird nur mit entsprechender Berechtigung geöffnet.

Einbahnregelung aufgehoben

Zeitgleich mit der Inbetriebnahme der neuen Dialyse wird auch die Schrankenanlage für die Patienten- und Besucherparkplätze (Parkplatz Ost P2) wieder aktiviert und die Einbahnregelung aufgehoben. „Die Sicherheit unserer Patienten, Besucher und Mitarbeiter ist uns wichtig, daher ersuchen wir um Beachtung der Geschwindigkeitsbegrenzung am Krankenanstaltengelände“, betonen die Direktorinnen.