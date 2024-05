Bewaffneter Raubüberfall auf Trafik: Täter weiterhin auf der Flucht

Ein bislang unbekannter Täter betrat am 24. Mai 2024 gegen 11:10 Uhr in der Mühlheimer Straße in Altheim eine Trafik und forderte unter Vorhalt einer Faustfeuerwaffe die Angestellte auf, ihm Bargeld zu geben. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Nach dem Notruf wurde eine großangelegte Fahndung mit etlichen Streifen, Sondereinheiten, Diensthunden und dem Polizeihubschrauber aufgezogen. Die Ermittlungen laufen. Wer sachdienliche Hinweise hat, kann sich bei jeder Polizeidienststelle melden.

Täterbeschreibung Mann, etwa 20 bis 25 Jahre alt, zwischen 175 und 180 cm groß, schlank, trug eine enganliegende lange schwarze Kleidung, eine schwarze Kopfbedeckung und schwarze Stoffmaske.