Brand in Grazer Metallwerkstatt: Rauch zog bis Färberplatz

Veröffentlicht am 24. Mai 2024, 17:22 / ©BF GRaz

Gegen 12.40 Uhr brach im Bereich einer Werkstatt in der Färbergasse ein Brand aus, der sofort auf die Inneneinrichtung übergriff. Der 84-jährige Besitzer der Werkstatt konnte sich unverletzt ins Freie retten und die Einsatzkräfte verständigen. Die Berufsfeuerwehr Graz konnte den Brand rasch löschen. Ein zufällig in der Werkstatt anwesender unbekannter Kunde hatte zuvor versucht, den Brand mittels Handfeuerlöscher zu löschen, was jedoch misslang. Dieser Kunde entfernte sich danach vom Brandort. Ob diese Person verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Update von der Feuerwehr Graz

Laut einer Presseaussendung der Berufsfeuerwehr Graz ist der Brand durch Arbeiten mit einer Heißluftpistole ausgebrochen. Dieser breitete sich rasch bis an die Decke und unter das Dach des Betriebes aus. Der Brand in der Werkstatt konnte binnen kurzer Zeit gelöscht werden. Äußerst tückisch waren allerdings Glutnester, die unter der Dachhaut glosten und eine Rauchentwicklung verursachten, die sich kurzeitig bis zum Färberplatz verschleppte.

Atemschutztrupps öffneten Dach

Parallel zum Innenangriff durch zwei Atemschutztrupps wurde über die Drehleiter die Dachhaut von außen geöffnet. So konnten die Flammen unter der Dachhaut und die Glutnester effektiv gelöscht werden. Da nach dem Brandaus gegen 15.00 Uhr kurzzeitig der Regen einsetzte und auch für Sonntag Niederschläge erwartet werden, wurde das Dach provisorisch mittels Planen zugedeckt. Der Betreiber der Metallwerkstatt wurde vom Roten Kreuz versorgt, musste allerdings nicht ins Spital gebracht werden. Im Einsatz standen 6 Fahrzeuge mit 25 Mann.

©BF Graz ©BF Graz ©BF Graz ©BF Graz ©BF Graz

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2024 um 17:45 Uhr aktualisiert