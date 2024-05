Trickbetrüger in Klagenfurt unterwegs: „Wollten mich verwirren“

Veröffentlicht am 24. Mai 2024, 17:51 / ©Bettina Nikolic

Mit der Falschen haben sich zwei Trickbetrüger am Klagenfurter Benediktinermarkt dieser Tage angelegt. Die schlaue Kärntnerin durchblickte die Masche der beiden Männer sofort: „Sie wollten ihre Getränke im Wert von 4,90 Euro mit einem 100-Euro-Schein und einem 1-Euro-Stück bezahlen“, warnt B. nun im Gespräch mit 5 Minuten. Theoretisch hätten sie ihr also sechs Euro Trinkgeld geben wollen und 95 Euro zurückbekommen.

Doch es kam anders …

Denn während B. das Rückgeld heraus kramte, verschwand der 100-Euro-Schein unauffällig wieder vom Tisch. „Dennoch beharrte der Mann darauf, mir den Hunderter gegeben zu haben. Das stimmte aber nicht. Also sagte ich, dass wir gerne gemeinsam mit meinem Chef einen Kassensturz vornehmen können.“ Dies wurde jedoch vehement von ihm abgelehnt. „Stattdessen wollten sie das zweite Getränk plötzlich lieber bei meiner 19-jährigen Kollegin bezahlen. Er dachte wohl, dass sie darauf hineinfallen wird.“

Belegschaft wurde vorgewarnt

Zum Glück hatte B. bereits die gesamte Belegschaft vorgewarnt. „Natürlich haben sie es auch beim zweiten Mal wieder versucht. Aber wir sind nicht darauf hineingefallen!“ So mussten die beiden Männer unverrichteter Dinge wieder abziehen. „Ich bin vor einem Jahr zweimal getäuscht worden, deswegen habe ich jetzt sofort gemerkt, was Sache ist“, erzählt die Kärntnerin abschließend. Jetzt will sie andere auf die dreiste Masche aufmerksam machen. Nachdem kein Schaden entstanden ist, wurde übrigens keine Anzeige bei der Polizei erstattet. Auch anderweitige Meldungen liegen den Beamten nicht vor, wie man auf Nachfrage von 5 Minuten betonte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.05.2024 um 17:58 Uhr aktualisiert