IWF Graz lädt zur Langen Nacht der Weltraumforschung

In weit entfernte Galaxien werden die Besucher in der Langen Nacht der Forschung am IWF entführt.

Am Freitag, dem 24. Mai 2024, gewähren Forschungseinrichtungen, Universitäten und Unternehmen während der Langen Nacht der Forschung (LNF) wieder Einblick in ihre Arbeit. Für das Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ist die Veranstaltung ein Fixpunkt für den offenen Dialog der Wissenschaft mit der Gesellschaft. Von 17 bis 23 Uhr sind die „Türen ins All“ – bei freiem Eintritt – geöffnet.

Zwei Standorte mit 16 Stationen erwarten die Besucher

Das IWF Graz öffnet seine Türen, um die Besucher in die Weiten des Alls zu entführen. Insgesamt gibt es an unseren beiden Standorten Schmiedlstraße und Observatorium Lustbühel 16 Stationen, die vom IWF betreut werden, mit Unterstützung des Steirischen Astronomen Vereins, des Astronomie-Kurses des BRG Kepler und des Aerospace Team Graz.

Buntes Programm

Die Besucher können Raketen basteln und starten. Bei einer ferngesteuerten Fahrt über den Roten Planeten kann ein Mars-Rover-Führerschein erworben werden. In der „Kometen-Küche“ werden geheimnisvolle Boten vom Rand unseres Sonnensystems serviert. Wer handwerkliches Geschick hat, kann sich als Weltraumtechniker versuchen und elektronische Bauteile auf eine Platine löten und so ein Alien-Gesicht zum Leuchten bringen. Im Vakuumlabor erfährt man, was beim Bau weltraumtauglicher Messinstrumente zu beachten ist. Im Astrolabor geht man der Frage nach, wie Missionen in den Weltraum durch Messungen im Labor unterstützt werden. Und wer zwischendurch einmal entspannen will, kann in der Space Lounge Platz nehmen und den Gitarrenklängen der Orbital Hotel Band lauschen.

Vorträge des IWF 17:00 Was sind Exoplaneten? – Sven Kiefer (Vortrag für Kinder)

17:45 Mit dem IWF Graz vom Sonnensystem in die Galaxie – Christiane Helling

18:30 Wie entziffern wir Exoplaneten-Atmosphären mit dem James Webb Weltraumteleskop? – Ludmila Carone

19:15 Wie entstehen Planeten? – Peter Woitke

20:00 Mit dem IWF Graz vom Sonnensystem in die Galaxie – Christiane Helling

20:45 Life in the Solar System – Kundan Kadam (auf Englisch)

21:30 A Journey around the Milky Way – Nidhi Bangera (auf Englisch)

22:15 Auf der Suche nach der Erde 2.0 – Andreas Krenn