Kärntner Katastrophenmedaillen an herausragende Florianis verliehen

Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung wurden am gestrigen Donnerstag wieder Katastropheneinsatzmedaillen an Kärntner Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner verliehen. Die Auszeichnung erfolgte durch den zuständigen Katastrophenschutzreferenten Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) im Beisein des stellvertretenden Landesamtsdirektors Markus Matschek und Landtagsabgeordneten Hannes Mak (ÖVP). Die Ausgezeichneten haben sich in Einsätzen um die Sicherheit der Kärntner Bevölkerung verdient gemacht, wie der Katastrophenschutzreferent in seiner Ansprache hervorhob.

Respekt und Dankbarkeit für die Feuerwehr

„Eurer Motivation, euch immer wieder für andere Menschen einzusetzen, euch in Gefahr zu begeben, die körperliche aber auch emotionale Belastung dieser Einsätze auf euch zu nehmen, gebührt der größte Respekt. Ich sage heute stellvertretend für die Kärntner Bevölkerung: Danke!“, so Fellner. Weiteres betonte der Landesrat die Wichtigkeit des Ehrenamts. „Ihr seid nicht nur in täglicher Bereitschaft, anderen zu helfen, sie vor Gefahren zu schützen und auch ihr Hab und Gut vor Schäden zu bewahren. Ihr seid auch immer füreinander da, für eure Kameradinnen und Kameraden, für eure Mitmenschen und Freunde und das in eurer Freizeit, das soll heute keine Selbstverständlichkeit sein. Heute soll diese Auszeichnung das sichtbare Zeichen für unseren Dank sein – der Dank für eure Mühen und euren Einsatz“, betonte der Katastrophenschutzreferent abschließend.

Infos zur Katastrophenmedaille Die Kärntner Katastropheneinsatzmedaille wird in drei Stufen verliehen: in Gold für besondere Leistungen im Katastropheneinsatz

in Silber für mindestens fünf Katastropheneinsätze

in Bronze für mindestens drei Katastropheneinsätze Unter „Einsatz“ wird ein Großschadensereignis verstanden, bei dem mindestens der behördliche Bezirkskrisenstab einberufen worden ist.