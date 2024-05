Über hundert Harley-Girls drehen auch heuer eine Runde um den Faaker-See

Faak am See

Die 26. European Bike Week findet vom 3. bis 8. September 2024 rund um den Faaker See statt. Mit von der Partie sind auch heuer wieder die „Harley-Girls-Carinthia„. Sie laden am 4. September 2024 zu einer großen Ausfahrt um den See und einer anschließenden Motorradweihe. „Vergangenes Jahr waren 130 Harley-Girls dabei, heuer erwarten wir natürlich mehr, da auch ‚Fremdbikes‘ mitfahren werden“, erzählt Tanja Dobnig, die den Stammtisch in Kärnten leitet. Los geht es um 10 Uhr am Arneitz-Parkplatz.