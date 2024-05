Diebstahl in Kärntner Einkaufszentrum: Plötzlich war die Brieftasche weg

Der 64-jährige Villacher ging am Donnerstagvormittag in einem Einkaufszentrum in St. Veit an der Glan auf die Toilette. Als er zurück bei seinem Auto war, bemerkte er schließlich das Fehlen seiner Brieftasche. Daraufhin ging er zurück.

Geld und Kreditkarte weg

Auf der WC-Anlage fand er zwar sein Portemonnaie, jedoch fehlten sowohl Bargeld als auch seine Kreditkarte. Letztere ließ der Mann sofort sperren. „Dennoch wurden bereits Behebungen bei der Trafik in Klagenfurt durchgeführt“, so die ermittelnden Beamten.