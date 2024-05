Liebe zur Musik: Klagenfurterin singt auch noch zum 100. Geburtstag

Am 24. Mai 1924 erblickte Franziska Kabusch in der Gemeinde Maria Saal das Licht der Welt. Am Freitag feiert sie ihren 100. Geburtstag. Nach wie vor lebt sie in ihren eigenen vier Wänden in Klagenfurt und wird liebevoll von einem ihrer Enkel gepflegt. Früher hat Kabusch ihren Lebensunterhalt als Volksschullehrerin verdient.

Große Liebe zur Musik

Seit ihrem 8. Lebensjahr singt sie zudem in einem Chor und geht seither ihrem Hobby nach. Wenn sich die leidenschaftliche Sängerin auch heute noch mit ihren Kollegen der Chorgemeinschaft trifft, wird immer gemeinsam musiziert. Auch heute noch ist sie regelmäßig unterwegs und geht jeden Tag spazieren. Sie genießt die Interaktion und Gesellschaft mit Freunden und Bekannten.

Bürgermeister gratulierte persönlich

„Die gemeinsame Zeit und die Gespräche mit Franziska Kabusch waren sehr herzlich und unterhaltsam. Ich gratuliere ihr zu diesem besonderen Geburtstag, wünsche ihr alles erdenklich Gute, viel Glück und Gesundheit weiterhin“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten), der sie zum Jubiläum besuchte und ihr einen prall gefüllten Obstkorb überreichte.