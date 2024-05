Naggler Straße wird um 706.000 Euro saniert

Veröffentlicht am 24. Mai 2024, 21:55 / ©5 Minuten

Die L7a Naggler Straße befindet sich abschnittsweise in einem schlechten Zustand. Insbesondere der Bereich zwischen den Ortschaften Techendorf und Naggl wurde daher heuer von Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) ins Bauprogramm für den Bezirk Spittal an der Drau aufgenommen. „Eine rasche Sanierung ist im Sinne aller Verkehrsteilnehmer“, so Gruber, aus dessen Referat dafür 706.000 Euro investiert werden.

Arbeiten bis Mitte Juli abgeschlossen

Diese Woche wurde mit den Arbeiten auf dem 1,5 Kilometer langen Abschnitt begonnen: Der gesamte Straßenkörper wird 30 Zentimeter durchgefräst, danach wird vollflächig eine zweilagige neue Asphaltschicht aufgebracht. In Zuge der Instandsetzung wird auch die bestehende Oberflächenentwässerung saniert und erweitert. Die Arbeiten sollen planmäßig bis Mitte Juli abgeschlossen sein und finden großteils bei Aufrechterhaltung des Verkehrs statt. Nur während der abschließenden Asphaltierungsarbeiten ist eine kurze Totalsperre vorgesehen.