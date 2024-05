Guus van Nes: Holländische Unterstützung für die „Adler“

Der 27-jährige Guus van Nes, geboren in Dordrecht in Holland, passt ideal in das Spieler-Anforderungsprofil der „Adler“. Er ist mit seinen Garde-Maßen von 1,90 Meter Körpergröße und 93 Kilogramm Gewicht nicht nur um das gegnerische Tor herum sehr gefährlich, sondern vor allem auch ein ausgezeichneter Passgeber. 40 Tore bereitete der Niederländer in der abgelaufenen Saison im Dress der Pioneers Vorarlberg vor, eine Vielzahl davon für Liga-MVP Steven Owre, mit dem er ein kongeniales Duo bildete. Zudem war er selbst für 21 Volltreffer verantwortlich.

Leistungsabhängiger Vertrag

Van Nees hat einen leistungsabhängigen Vertrag für die kommenden beiden Saisonen unterschrieben. „Ich freue mich sehr, dass wir Guus verpflichten konnten. Er ist groß, stark, gleichzeitig ein sehr guter Eisläufer, technisch sehr versiert und darüber hinaus auch sehr torgefährlich. Ebenso ist er ein hart arbeitender Forward, offensiv sowie auch defensiv. Dazu kommt noch, dass er ein sehr guter Typ für die Kabine ist“, freut sich Neo-VSV-Headcoach Tray Tuomie über den Neuzugang.

Eine globale Karriere

Guus van Nes begann seine Karriere bei den Dordrecht Lions in Holland. Im Jahre 2014 zog es ihn in die Vereinigten Staaten, wo er bei den Boston Junior Bruins zunächst für die U18- und im darauffolgenden Jahr für die U20-Mannschaft von EC VSV in der USPHL auf dem Eis stand. Dabei wurde er auch in das All-Star-Team gewählt. Danach spielte er vier Jahre sehr erfolgreich im Universitätsteam von Quinnipiac im US-Bundesstaat Connecticut. Nach Abschluss seines Studiums kehrte er nach Europa zurück und stand in den beiden vergangenen Saisonen sehr erfolgreich für die Pioneers Vorarlberg auf dem Eis: Seine Punkteausbeute kann sich sehen lassen – in seiner ersten ICE-Hockey-League-Saison markierte er 24 Punkte, davon elf Tore, in der abgelaufenen Saison erhöhte er sein Punktekonto auf ganze 61 Zähler, davon 21 Tore.

Erstes Ziel: Play-off

Guus van Nes freut sich bereits auf Villach: „Ich bin schon sehr aufgeregt und kann den Start in die neue Saison gar nicht mehr erwarten. Villach ist ein Topklub, und ich möchte hier den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Mein Ziel ist es, mit dem Team ins Play-off zu kommen und dann möchte ich natürlich alles erreichen!“