Tierisch gute Freunde warten im Villacher Tierheim auf dich

Im Villacher Tierheim warten viele Fellnasen auf ein schönes Zuhause. Einige davon stellen wir euch heute vor.

Katze gefunden – Besitzer gesucht

Diese weibliche Katze wurde am 24. Mai verängstigt in der Pogöriacherstraße in der Nähe der Raiffeisenbank auf der Straße aufgefunden. Der Besitzer soll sich bitte unter der Nummer 04242/54125 melden.

©Tierheim Villach Diese Katze wurde in der Pogöriacherstraße gefunden.

Viktor: Der Soziale

©Tierheim Villach Viktor liebt ausgedehnte Spaziergänge.

Infos zu Viktor geb.: 22. April 2018

braun-weißer Mischling

männlich

kastriert

Viktor ist ein liebenswerter Hund, der im Tierheim sehnsüchtig auf ein neues Zuhause wartet. Er ist äußerst menschenbezogen, genießt lange Spaziergänge und liebt es, ausgiebig gestreichelt zu werden. Mit seinen Artgenossen versteht er sich hervorragend und zeigt sich stets freundlich und sozial.

Zeus: Der Schüchterne

©Tierheim Villach Zeus ist am Anfang eher zurückhaltend, zeigt dann aber schnell seine Liebe.

Infos zu Zeus geb.: 21. November 2018

schwarz-brauner Mischling

männlich

kastriert

Zeus zeigt sich anfangs eher schüchtern und zurückhaltend, doch bei näherem Kennenlernen entfaltet sich sein wahres Wesen. Jedes Mal, wenn er eine vertraute Person erblickt, strahlt er vor Freude. Zeus versteht sich prächtig mit seinen Artgenossen, was ihn zu einem sozialen Begleiter macht. In seinem neuen Zuhause wünscht sich Zeus Ruhe und Gelassenheit, da laute Geräusche und hektische Bewegungen Ängste in ihm wecken. Daher wäre ein Umfeld ohne Kinder ideal für ihn

Lio: Der treue Charmeur

©Tierheim Villach Lio hätte gern ein Zuhause mit gesichertem Freigang.

Infos zu Lio ca. zwei Jahre alt

braun-getigert

männlich

kastriert

Kater Lio ist ein charmantes Fellknäuel, das sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause wartet. Trotz seines chronischen Schnupfens, einer anhaltenden Entzündung der oberen Atemwege, meistert er sein Leben mit Bravour. Dieser Zustand kann Niesen, Nasenausfluss und manchmal auch Augenreizungen verursachen, aber Lio lässt sich davon nicht unterkriegen. Seine liebevolle und menschenbezogene Art macht ihn zu einem perfekten Begleiter für eine Familie, die nach einem treuen Gefährten sucht. Lio ist ein echter Schmusekater und genießt es, in den Armen seiner Menschen zu liegen und gestreichelt zu werden. Ein Zuhause in einer Wohnung mit gesichertem Balkon wäre ideal für ihn, damit er die Sonne genießen und frische Luft schnappen kann. Lio sehnt sich nach Aufmerksamkeit und würde sich freuen, der Mittelpunkt deiner Welt zu sein. Da er gerne allein im Rampenlicht steht, wäre es am besten, wenn keine anderen Tiere in seinem neuen Zuhause leben würden.