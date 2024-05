Wien ist im Weinfieber: Die VieVinum 2024 ist eröffnet

Bereits am ersten Tag von Österreichs Internationalem Weinfestival fanden sich Weinexptertinnen und Weinliebhaberinnen aus 58 Nationen in der HOFBURG Vienna ein, um die besten Weine Österreichs und darüber hinaus zu verkosten. Zur Eröffnung beehrten Bundesminister Norbert Totschnigg und zahlreiche Ehrengäste die Veranstaltung, die vielfach als schönste Weinmesse der Welt bezeichnet wird. Noch bis morgen Montag ist Wien die Hauptstadt des guten Weins. In einem feierlichen Festakt würdigte Bundesminister Norbert Totschnigg die Leistung der österreichischen Winzer*innen, die mir ihren erstklassigen Weinen weltweit für Begeisterung sorgen. Auch internationale Weingüter sind vor Ort, mit dem diesjährigen Gastland Griechenland als Highlight. „Wein verbindet Geschichte, Kultur und soziales Miteinander, so Georgios Iliopoulos, Botschafter von Griechenland und Vertreter des Gastlands Griechenland in seiner Rede.

©VieVinum / Eva Kelety Eröffnung des Internationalen Weinfestivals VieVinum mit Weinbaupräsident & Abg. z. NR Johannes Schmuckenschlager, Bundesminister Norbert Totschnigg, Mag. Alexandra Graski-Hoffmann, VieVinum Organisatorin; Georgios lliopoulos, Botschafter von Griechenland; Chris Yorke, GF Österreich Wein Marketing.

Im prachtvollen Ambiente der HOFBURG Vienna können Besucher*innen der VieVinum die besten Weine aus allen Weinbaugebieten Österreichs verkosten, darunter die Namen berühmtesten Weingüter und ebenso viele Geheimtipps und Newcomer, die auf ihre Entdeckung warten. In einer eigene Verkostungzone lädt heute, Sonntag Wein Steiermark zur Verkostung der prämierten steirischen Weine der Sauvignon Selection 2024 (vormals Concours Mondial du Sauvignon) ein. Am Montag, den 27. Mai erfährt erfährt alkoholfreier Wein im Rahmen dieser Verkostungszone als neues, wichtiges Trendprodukt die bisher umfassendste Präsentation dieser Art in Österreich.

